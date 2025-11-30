Главные новости за неделю 24 – 30 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Компания «Яндекс» вслед за Мурино запустила в Петербурге доставку заказов с помощью роботов. Сервис начал работать в Приморском районе. Проект реализуется при поддержке городской администрации. Пользователям теперь доступен выбор способа доставки в приложении. Позже сервис будет распространен и на другие районы Северной столицы.

Известная петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева официально объявила о завершении спортивной карьеры. О своем решении 28-летняя спортсменка сообщила в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко, подчеркнув, что оглядывается на пройденный путь без сожалений. Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее на протяжении долгого пути. Карьера фигуристки — в фотогалерее «Ъ Северо-Запад».

Балтийский завод направил в Арбитражный суд Москвы иск к ФГУП «Атомфлот» (входит в «Росатом») с требованием вернуть отчет по обоснованию безопасности ядерных реакторов для ледоколов проекта 22220. Речь идет о документации для пятого и шестого серийных судов этой серии — ледоколов «Ленинград» и «Сталинград». По некоторым данным, предприятие недовольно финансовой политикой заказчика и намерено добиваться возврата материалов, которые ранее были переданы «Атомфлоту».

В Петербурге в очередной раз перенесли официальное открытие МФТРК «Голливуд» возле станции метро «Пионерская». Новая дата назначена на 6 декабря. Еще на прошлой неделе объявлялось, что полноценную работу ТРЦ начнет 27 ноября. Как отметили в компании Nikoliers, управляющей торговым комплексом, в декабре будет именно масштабное открытие с музыкальными группами и коллаборациями с арендаторами.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России и Петербурге вновь вырастут в 2026 году, их будут повышать в два этапа. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. С 1 января цены увеличатся на 1,7%. Второй этап стартует 1 октября и будет иметь ярко выраженную региональную дифференциацию, причем разброс значений окажется весьма значительным.

Парламент Санкт-Петербурга в третьем окончательном чтении принял проект бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 гг. По расчетам городского правительства, доходы в следующем году составят 1,461 трлн рублей, в 2027-м — 1,569 трлн и в 2028-м — 1,710 трлн. Цель Смольного, как не раз заявлял губернатор Александр Беглов, к 2030 году довести доходы бюджета до 2 трлн рублей.

АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» в рамках нового инвестпроекта в Ленинградской области придержит расширение собственного производства. В рамках соглашения с 47-м регионом компания ввела цех содержания промышленной птицы, но решила перенести на следующий год строительство еще одного аналогичного корпуса. Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад».

ООО «Производственная компания "Северная миля"» признано банкротом. Организация поставляла оборудование для судов, строящихся на предприятиях ОСК, включая элементы для фрегатов «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области включил в реестр требований задолженности предприятия перед двумя кредиторами.

ВТБ планирует построить жилье на Ново-Адмиралтейском острове рядом с заявленным ранее концертным комплексом, следует из проектов межевания и планировки территории, размещенных городским комитетом по градостроительству и архитектуре. Для этого потребуется снос расположенных там зданий судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию», ОСК).

В ночь на 27 ноября на Петроградской стороне подожгли подвал дома 8 на Полозовой улице, где проживает бард и уличный художник Нельсон Искандерян. Об этом деятель искусства рассказал «Ъ Северо-Запад». По словам пострадавшего, он выжил чудом, его разбудила собака. Пламя быстро потушили, мастерская не пострадала, однако у Нельсона диагностировали ожоги рук. По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, подозреваемый задержан.

В центре Петербурга выставили на торги имущественный комплекс Главпочтамта. Исторический объект, расположенный адресу: Почтамтская улица, д. 9, литер. А продадут на электронной площадке Российского аукционного дома по поручению АО «Почта России». Общая площадь реализуемого комплекса составляет 13,7 тыс. кв. м, участка под ним — 7,4 тыс. кв. м. Начальная цена лота — 1,2 млрд рублей. Участники рынка недвижимости, впрочем, ажиотажа вокруг лота на аукционе не ожидают.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга поделился рекомендациями по новогоднему оформлению витрин и входных групп. Основные пункты расписали в пресс-службе структуры Смольного. Владельцам заведений необходимо согласовать проект с КГА. В комитете проанализировали ситуацию с оформлением витрин и пришли к выводу о необходимости составить перечень рекомендаций и предложить варианты готовых решений.

Сезон разводки мостов на Неве, Большой и Малой Неве завершился в ночь на 30 ноября. С марта по конец ноября в Петербурге выполнили 2206 разводок, сообщили в пресс-службе Смольного. За сезон по Большой Неве прошло 1484 судна. Лидерами по числу разводок вновь стали Дворцовый (417), Благовещенский (387) и Володарский (322) мосты, поскольку они расположены в ключевых локациях на пути следования водных транспортных средств в Ладожское озеро и Финский залив.

В Петербурге в возрасте 104 лет умерла блокадница Нина Сахарнова, получившая широкую известность благодаря своему блогу в Tik-Tok. Печальной новостью поделилась внучка Нины Георгиевны Вероника Колдина. «104 года и 4 дня»,— коротко написала она в соцсетях. Несколько лет назад госпожа Сахарнова начала снимать публикации для Tik-Tok. На видео она пела, танцевала, делилась воспоминаниями о блокаде и отвечала на вопросы подписчиков, собирая сотни тысяч просмотров.

На исторической сцене Мариинского театра назвали победителей X Национальной оперной премии «Онегин». В шорт-лист вошли 15 театров, а триумфаторами на церемонии награждения стали артисты Владислав Пикалов и Самира Галимова. Среди номинантов жюри выделили постановку «Анна Болейн» Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) и актрису Приморской сцены Мариинского театра Алену Диянову. Подробнее о церемонии награждения премией «Онегин» — в материале «Ъ Северо-Запад».