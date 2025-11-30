Турандот, Анна Болейн и Мариинский театр

На исторической сцене Мариинского театра назвали победителей X Национальной оперной премии «Онегин». В шорт-лист вошли 15 театров, а триумфаторами на церемонии награждения стали артисты Владислав Пикалов и Самира Галимова. Среди номинантов жюри выделили постановку «Анна Болейн» Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) и актрису Приморской сцены Мариинского театра Алену Диянову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония награждения лауреатов юбилейной X Национальной оперной премии «Онегин» на сцене Мариинского театра

Фото: Елена Бледных Церемония награждения лауреатов юбилейной X Национальной оперной премии «Онегин» на сцене Мариинского театра

Фото: Елена Бледных

Завершающим театральным событием осени для петербуржцев стало оглашение шорт-листа «Онегина» на сцене Мариинского театра. Церемония прошла в формате концерта, где, помимо организаторов, выступили зарубежные гости: южнокорейский тенор Кангиен Шайн Ли и армянская певица Элен Егиазарян. Главным номером вечера внеконкурсной программы стали арии народной артистки России Хиблы Герзмавы, для которой этот год стал последним как для президента премии. «За это время "Онегин" занял прочное место в оперном сообществе, интерес с каждым годом только растет. Я остаюсь с премией, но уже как зритель, который будет следить за ее судьбой с той же любовью, тем же восхищением и огромной верой в ее будущее»,— поделилась госпожа Герзмава.

Дебютантами года выбрали Владислава Пикалова за роль Амонасро в опере Джузеппе Верди «Аида» Ростовского государственного музыкального театра и солистку Приморской сцены Мариинского театра Самиру Галимову за партию Леоноры в опере Джузеппе Верди «Трубадур». В номинации «Состав», где оценивается подбор и взаимодействие артистов, лучшим признали исполнение оперы Моцарта «Так поступают все женщины?» артистами Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина.

Премию «Онегин» учредили в Петербурге в 2016 году. Название она получила в честь баритона Сергея Лейферкуса, чье исполнение партии Евгения Онегина в одноименной постановке Петра Чайковского считается эталонным в истории мировой оперы. Певец был президентом и председателем жюри до 2021 года, после чего его сменила народная артистка Хибла Герзмава.

«Анна Болейн» в постановке МАМТ взяла сразу две номинации: Маргарита Глазунова получила награду за женскую роль второго плана, а также была отмечена сама постановка как «Событие» в подкатегории «Традиции». Интерес жюри к опере Гаэтано Доницетти заслуженный, ведь в последний раз зритель мог увидеть ее в России в 1904 году. В Европе историю любви фаворитки короля Англии приняли теплее, роль Болейн в разные годы исполняли Мария Каллас и Монсеррат Кабалье.

Возвращение оперы на московскую сцену стало для МАМТ продолжением серии бельканто на сцене театра. До этого Адольф Шапиро выпустил «Норму», которую Винченцо Беллини написал, когда конкурировал за зрителя с Доницетти, а теперь очередь дошла до истории второй жены Генриха VIII. В версии режиссера Сергея Новикова заглавную партию исполнила Хибла Герзмава, а художником-постановщиком выступил Иван Складчиков, который также создавал костюмы для номинантов «Золотой маски» 2025 года в «Балетах Императорского двора» и «Сказках Гофмана» Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича.

За роль Турандот в Красноярском театре оперы и балета имени Хворостовского награду получила солистка Приморской сцены Мариинского театра Алена Диянова. При этом версию концовки композитора Лучано Берио одноименной оперы Джакомо Пуччини российскому зрителю показали впервые.

«Турандот» впервые поставили в 1926 году, но Пуччини не успел завершить это произведение. Вместо полной партитуры он оставил 23 страницы небольших фрагментов и набросков, которые не удалось собрать в единую завершенную композицию. Поэтому многие годы опера завершалась дуэтом за авторством итальянского композитора Франко Альфано, который он написал на основе черновиков создателя. В 2001 году композитор Лучано Берио предложил свою версию концовки оперы, годом позже под управлением Валерия Гергиева ее премьера состоялась на Зальцбургском фестивале. К столетию со дня мировой премьеры «Турандот» альтернативную версию сюжета воплотили в жизнь на красноярской сцене.

В финале Берио решил объяснить поведение принцессы, добавив четвертую загадку. Когда Калаф остается наедине с Турандот, та рассказывает ему, что не может ходить и ее вынуждены носить слуги. После недолгих терзаний герой обещает быть рядом, несмотря на болезнь. Его благородство вознаграждается, во время помолвки царская дочь встает с паланкина, ее недуг был лишь проверкой искренности возлюбленного.

В завершение премии огласили лауреата мемориальной номинации «Навсегда». Жюри почтили память солистки Большого театра Тамары Милашкиной, ушедшей из жизни в 2024 году. Певица была первой советской оперной певицей, которая выступила на сцене миланского театра «Ла Скала». В 1961 году сопрано исполнила партию в опере Верди «Битва при Леньяно».

Стефания Барченкова