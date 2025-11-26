Депутаты в окончательном чтении приняли бюджет Петербурга на 2026-2028 годы

Парламент Санкт-Петербурга в третьем, окончательном, чтении приняли проект бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 года. По расчетам городского правительства, доходы города в следующем году составят 1,461 трлн рублей, в 2027-м — 1,569 трлн и в 2028-м — 1,710 трлн. Цель Смольного, как не раз заявлял губернатор Александр Беглов, к 2030 году довести доходы до 2 трлн, а к 2035-му — до 3 трлн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Расходы Петербурга в 2026 году сверстаны на уровне 1,650 трлн рублей. При таком раскладе, дефицит бюджета составит 188,7 млрд. В Смольном полагают, что в дальнейшем разрыв между расходами и доходами сократится: расходы в 2027-м составят 1,694 трлн, в 2028-м — 1,780 трлн рублей.

Ко второму чтению бюджета депутаты подали 33 поправки: 21 из них была одобрена и включена в итоговый проект бюджета. Так, например, единороссы предложили добавить 6,2 млрд на благоустройство и озеленение дворов; 1,5 млрд — ГБУ «Горжилобмен» на предоставление субсидий для улучшения жилищных условий очередников, не имеющих льгот.

По инициативе ЛДПР 223,8 млн направят на капремонт детского оздоровительного комплекса «Зеленый огонек», 227 млн — на капремонт подростковых и молодежных центров 15 районов города.Большинство средств были перераспределены из резервного фонда города: после одобрения поправок его объем сократился с 45 до 34 млрд руб.

За проект бюджета проголосовали 43 депутата, против высказалась фракция «Яблоко». Теперь документ должен подписать губернатор Петербурга.

Подробнее об изменении бюджета в материале «Поправки не изменяют традициям».

Надежда Ярмула