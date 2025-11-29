Мастерская художника Нельсона Искандаряна не пострадала при поджоге
Мастерская во дворе дома № 8 на улице Полозова, где работает художник Нельсон Искандарян, не пострадала в результате поджога. Об этом заявили в комитете имущественных отношений Петербурга.
Фото: Пресс-служба комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
Сотрудники ГКУ «Имущество» отправились по адресу после поступления информации о возгорании. На месте установили, что внутренняя часть мастерской практически не повреждена огнем, возгорание произошло у входной группы.
«Художник сможет продолжать свою творческую деятельность и поддерживать привычный образ жизни»,— подтвердили в комитете.
После поджога мастерской в Петербурге возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. По подозрению в совершении преступления задержали 31-летнего мужчину.