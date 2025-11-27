В Петербурге признали банкротом поставщика судового оборудования «Северная миля»

ООО «Производственная компания "Северная миля"», занимающаяся поставками судового оборудования, признана банкротом. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области включил в реестр требований задолженности предприятия перед первыми двумя кредиторами, пишет «Деловой Петербург».

По данным издания, в процедуре банкротства участвуют уже шесть компаний, совокупные требования превышают 75 млн рублей Заявление о собственном банкротстве «Северная миля» подала пять месяцев назад, сумма иска предприятия о собственном банкротстве — 107,2 млн рублей.

В число кредиторов вошли «Сбербанк», Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», центр судоремонта «Звездочка» (оба входят в «Объединенную судостроительную корпорацию», ОСК), а также петербургское предприятие «Машиностроение СВ» (дочерняя структура Северной верфи, входит в ОСК).

Компания поставляла оборудование для судов, строящихся на предприятиях ОСК, включая элементы для фрегатов «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а также траулеров «Капитан Соколов», «Капитан Геллер» и «Капитан Осташков».

По словам владельца предприятия Сергея Гудкова, причина банкротства связана с неплатежами со стороны заказчиков. Бизнесмен утверждает, что один из партнеров хотел получить оборудование компании. «Мне предложили продать станки взамен на отсутствие претензий, но я отказался»,— приводит его слова «ДП».

Гудков сообщил изданию, что пожаловался в прокуратуру и Следственный комитет. Бизнесмен владеет также второй компанией с аналогичным названием — ООО «Северная миля», которая продолжает работу, но, по его словам, находится «в режиме ожидания». Обе организации размещаются на арендованных площадях «Машиностроения СВ».

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что банкротство производственной компании может повлечь риски для второй при определенных обстоятельствах, включая возможность привлечения владельца к субсидиарной ответственности.

Артемий Чулков