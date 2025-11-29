Власти Петербурга составили список рекомендаций по новогоднему оформлению витрин

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга поделился рекомендациями по новогоднему оформлению витрин и входных групп. Основные пункты расписали в пресс-службе структуры Смольного.

Порядок согласования и размещения украшений установлен правилами благоустройства города. Владельцам заведений необходимо согласовать проект с КГА. В комитете проанализировали ситуацию с оформлением витрин и пришли к выводу о необходимости составить перечень рекомендаций и предложить варианты готовых решений.

Сроки размещения декоративных объектов установлены с 1 декабря по 25 января. Цветовая палитра состоит из шести основных цветов, среди них, например, бежевый, бордовый, красный и темно-зеленый. Владельцы заведений и магазинов могут использовать живое озеленение. Рекомендуемые элементы оформления можно комбинировать и сочетать. В КГА уверены, что такой подход поможет создать в Северной столице единую праздничную стилистику и упростит предпринимателям согласование проектов.

«Разработка этих рекомендации — часть комплексного подхода к формированию городской среды и архитектурного облика Петербурга. Мы готовы рассматривать и нестандартные проекты, но помимо креативных идей предлагаем обращать внимание и на цвет фасада, и на окружающую среду, и на способы монтажа»,— добавила заместитель главы комитета Елена Крамскова.

Татьяна Титаева