Жилищно-коммунальные услуги для петербуржцев подорожают на 16% в 2026 году

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России вновь вырастут в 2026 году, их будут повышать в два этапа. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. С 1 января цены вырастут на 1,7%. Второй этап стартует 1 октября и будет иметь ярко выраженную региональную дифференциацию, причем разброс значений окажется весьма значительным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для Петербурга осеннее повышение станет одним из самых высоких в стране и составит 14,6%. Это больше, чем в среднем по России и в соседней Ленобласти (9,2%), но немного меньше, чем в Москве (15%). С учетом январской индексации совокупный рост платежей для петербуржцев за год превысит 16%. При этом городские власти не смогут установить дополнительные надбавки.

Помимо Петербурга и Москвы наибольший рост цен на ЖКХ ждет жителей Ставропольского края (22%), Дагестана (19,7%) и Москвы (15%). В то же время в ряде регионов, таких как Хакасия, Чукотка и Бурятия, осенний рост окажется минимальным и не превысит 9%. Отметим, что в 2024 году среднее по стране повышение тарифов на ЖКУ составило 11,9%.

Андрей Маркелов