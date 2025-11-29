Сезон разводки мостов в Петербурге завершится в ночь на 30 ноября

Разводка мостов на Неве, Большой и Малой Неве завершится в ночь на 30 ноября. С марта по конец ноября в Петербурге выполнили 2206 разводок, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Там напомнили, что разводки мостов на рукавах Невы прекратились 15 ноября. За сезон по реке прошло 1484 судна. Лидерами по числу разводок вновь стали Дворцовый (417), Благовещенский (387) и Володарский (322) мосты, поскольку они расположены на ключевых локациях на пути следования водных транспортных средств в Ладожское озеро и Финский залив.

«Важно отметить, что даже в период между навигациями работа не прекращается. Специалисты продолжат трудиться, обеспечивая исправность мостовых сооружений»,— заявил губернатор Александр Беглов.

Татьяна Титаева