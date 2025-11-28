СКР задержал подозреваемого в поджоге «подвала Нельсона» на Петроградской стороне

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о покушении на убийство путем поджога (ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) после пожара в знаменитом «подвале Нельсона» на Петроградской стороне. По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний гражданин, сообщили в региональном ГСУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара в знаменитом «подвале Нельсона» в доме 8 по Полозовой улице в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Последствия пожара в знаменитом «подвале Нельсона» в доме 8 по Полозовой улице в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Предварительно установлено, что 27 ноября подозреваемый, достоверно зная о нахождении художника Нельсона Искандаряна внутри подвального помещения, совершил покушение на его убийство, используя поджог. При этом довести начатое до конца он не смог, поскольку пострадавший смог выбраться из пожара, получив ожоги.

В настоящий момент фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

О пожаре в подвале дома 8 на Полозовой улице стало известно накануне. Сам господин Искандарян в разговоре с «Ъ Северо-Запад» безапелляционно заявил, что это был поджог.

Андрей Цедрик