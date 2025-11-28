Здание Главпочтамта в центре Петербурга выставили на торги за 1,2 млрд рублей

В центре Санкт-Петербурга выставили на торги имущественный комплекс Главпочтамта. Исторический объект, расположенный адресу: Почтамтская улица, д. 9, литер. А продадут на электронной площадке Российского аукционного дома по поручению АО «Почта России».

Как уточняется на сайте РАД, общая площадь реализуемого комплекса составляет 13,7 тыс. кв. м, участка под ним — 7,4 тыс. кв. м2. Начальная цена лота — 1,2 млрд рублей. Шаг повышения — 14 млн руб. Сами торги назначены на 16 января.

В сопроводительной документации говорится, что здание находится в хорошем состоянии. Предлагаемые варианты использования — реконструкция под многофункциональный проект, в состав которого могут войдут гостиничные и офисные площади, общественно-деловое пространство, а также инфраструктура для организации выставок и иных культурных мероприятий.

Напомним, ранее «Почта России» планировала создать в историческом здании общественное пространство с фудкортом и концертной площадкой. В 2020 году между правительством Санкт-Петербурга и АО «Почта России» было заключено соглашение по вопросу развития территории. Проект назвали «Почтовый квартал»: в нем должна была появиться пешеходная зона, рестораны, кафе и др. Весной 2023 года стало известно, что «Почта России» расторгла заключенный с московским бюро Kleinewelt Аrchitekten контракт на разработку концепции объектов компании в составе «Почтового квартала».

