ВТБ построит жилой комплекс на Ново-Адмиралтейском острове

ВТБ планирует построить жилье на Ново-Адмиралтейском острове рядом с заявленным ранее концертным комплексом, следует из проектов межевания и планировки территории, размещенных городским комитетом по градостроительству и архитектуре. Для этого потребуется снос расположенных там зданий судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию», ОСК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Следующая фотография 1 / 2 Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Ранее на полях ПМЭФ-2025 президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал «Ъ Северо-Запад», что концертный комплекс планируют возвести к концу 2030 года. Инвестиции в проект банкир оценивал в 1 млрд евро.

Тогда господин Костин отмечал, что концертный комплекс займет 15 га от территории «Адмиралтейских верфей». В нынешнем проекте, включающем объекты жилой застройки, дошкольного, начального и среднего общего образования, а также поликлинику заявлена ориентировочная площадь в 17 га.

Параллельно заявлена модернизация «Адмиралтейских верфей». Реконструкция затронет 21, 8 тыс. кв.м. заводской территорию, из которых 4,5 тыс. кв. м отойдут под строительство глубоководной достроечной набережной.

Также в процессе модернизации на верфи планируется разместить площадку для стапельной сборки судов, центр обработки данных, насосные станции, складские помещения и трансформаторные подстанции.

Подробнее о модернизации петербургских судостроительных заводов ОСК — в материале «Ъ Северо-Запад» «Хотите верфи, хотите — нет».

Артемий Чулков