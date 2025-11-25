МФТРК «Голливуд» в Петербурге откроется с четвертой попытки 6 декабря

В Санкт-Петербурге перенесли официальное открытие МФТРК «Голливуд» на Пионерской на 6 декабря. О дате и программе открытия центра рассказала гендиректор Nikoliers в Санкт-Петербурге Ирина Царькова, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Несколько дней назад объявлялось, что полноценную работу ТРЦ начнет 27 ноября.

ТРК «Голливуд»

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ ТРК «Голливуд»

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Как отметили в Nikoliers, управляющем торговым комплексом, в декабре будет именно масштабное открытие с музыкальными группами и коллаборациями с арендаторами. «Это сделано для того, чтобы открыться классно и красиво. Покупатели, конечно, уже очень ждут этого дня и постоянно пытаются зайти в здание, думая, что мы уже работаем. Так что мы постараемся пораньше сделать техническое открытие, чтобы некоторые магазины открыли двери все-таки раньше»,— рассказала Ирина Царькова.

Перенос обусловлен несколькими причинами, одна из них — невозможность хедлайнера выступить в «Голливуде» 27 ноября. Кроме того, еще не все чистовые работы были завершены. Некоторые магазины ждут доставки оборудования и товара, фуд-холл пока также еще монтируется. Планируется, что 6 декабря в ТРК выступят группа «Марсель» и певица Ханна.

Торговый комплекс расположен у метро «Пионерская». По данным Rusprofile, ООО «ТРЦ "Голливуд"» владеют Дмитрий Озерский (34%), Руслан Матюхин (21%), Александр Селищев (12,5%) и паевой инвестиционный фонд «Капитал 2.0» (32,5%). Ранее (до 2022 года) в состав учредителей входили совладельцы «Евроинвест Девелопмент» Андрей Березин и Юрий Васильев. Его арендопригодная площадь составляет 60 тыс. кв. м. Как сообщили «Ъ Северо-Запад» в «Голливуде», зона их охвата составит почти 1,9 млн человек в Приморском районе, в том числе за счет бизнес-среды, а не только спальных районов.

На данный момент уровень заполнения объекта составляет 82%, всего в комплексе около 200 арендаторов. В числе арендаторов комплекса значатся «Перекресток», DDX Fitness, «М.Видео», «Золотое яблоко», «Рив Гош», Bork, а также бренды категории fashion: 12 STOREEZ, EKONIKA, 2MOOD, Boggi Milano, Lavarice, Lime, ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, sela, IDOL, BoscoBosco, Pinko, Twinset, Ketroy, Falconeri, Babochka, Henderson, и другие. На верхних этажах разместятся премиум-залы кинотеатра «КИНОград» и развлекательный детский центр TeikaBoom.

Строительство самого крупного за последние годы торгового центра запланировали десять лет назад. Несколько раз сроки строительства и запуска переносились. Торговый центр «Голливуд» в Петербурге изначально планировали открыть в августе, потом сроки сдвинулись на сентябрь, а затем на ноябрь.

Полина Пучкова