Блокадница-блогер Нина Сахарнова умерла в Петербурге на 105-м году жизни

В Петербурге в возрасте 104 лет умерла блокадница Нина Сахарнова, получившая широкую известность благодаря своему блогу в Tik-Tok. Печальной новостью поделилась внучка Нины Георгиевны Вероника Колдина. «104 года и 4 дня»,— коротко написала она в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vikana / VK Фото: vikana / VK

Известно, что пожилая женщина была госпитализирована 11 ноября с подозрением на воспаление легких. Последние дни жизни она провела в реанимации.

Несколько лет назад госпожа Сахарнова начала снимать публикации для Tik-Tok вместе с внучкой. На видео она пела, танцевала, делилась воспоминаниями о блокаде и отвечала на вопросы подписчиков, собирая сотни тысяч просмотров.

Прощание с Ниной Сахарновой пройдет 3 декабря в петербургском крематории. Время будет объявлено позднее. Прах покойной похоронят на Большеохтинском кладбище.

Андрей Цедрик