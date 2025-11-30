Блокадница-блогер Нина Сахарнова умерла в Петербурге на 105-м году жизни
В Петербурге в возрасте 104 лет умерла блокадница Нина Сахарнова, получившая широкую известность благодаря своему блогу в Tik-Tok. Печальной новостью поделилась внучка Нины Георгиевны Вероника Колдина. «104 года и 4 дня»,— коротко написала она в соцсетях.
Фото: vikana / VK
Известно, что пожилая женщина была госпитализирована 11 ноября с подозрением на воспаление легких. Последние дни жизни она провела в реанимации.
Несколько лет назад госпожа Сахарнова начала снимать публикации для Tik-Tok вместе с внучкой. На видео она пела, танцевала, делилась воспоминаниями о блокаде и отвечала на вопросы подписчиков, собирая сотни тысяч просмотров.
Прощание с Ниной Сахарновой пройдет 3 декабря в петербургском крематории. Время будет объявлено позднее. Прах покойной похоронят на Большеохтинском кладбище.