Яйца пропустили вперед курицу

АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» переносит сроки расширения птицефабрики в Ленобласти, о чем вчера сообщил вице-губернатор Ленобласти по АПК Олег Малащенко. Изменение планов связано с конъюнктурой рынка куриного яйца: из-за перепроизводства продукции цены на нее в рознице сегодня опускаются ниже себестоимости. Тем не менее Ленобласть не отказывается от планов достичь ежегодного уровня выпуска яиц в размере 5,5 млрд штук к 2030 году. Эксперты не исключают, что уже со следующего года объемы производства могут заметно снизиться, а небольшие игроки — уйти с рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР»

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как сообщил вице-губернатор по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко, в рамках соглашения с регионом Синявинская птицефабрика выполнила инвестпроект по строительству цеха для содержания промышленной птицы площадью 3,3 тыс. кв. м, а также яйцесклада площадью 2,1 тыс. кв. м. Мощность нового производства достигает 550 тыс. птицемест и 168 млн шт. яиц в год. Проект с объемом инвестиций около 700 млн рублей был представлен на ПМЭФ-2024. Выполняя его, компания заложила фундамент под два цеха, но планы сооружать второй корпус пока отложили из-за того, что куриное яйцо сильно подешевело. Сейчас производителям продавать мясо курицы выгоднее, чем яйца, признал вице-губернатор Малащенко.

При этом он отметил, что у другого областного производителя, «Роскар», планы по расширению не меняются. Компания, по словам областного чиновника, планирует построить 10 птичников на 250 тыс. птиц, хотя на том же Петербургском международном экономическом форуме два года назад заявлялись немного другие параметры инвестпроекта: 16 птичников мощностью 2,9 млн голов в год. Правительство Ленобласти ожидает, что по итогам 2025 года в регионе будет произведено 3,8 млрд яиц, что на 2,3% больше, чем в прошлом году. По объему производства яиц регион занимает 8% от общероссийского объема и 75,3% — по СЗФО. В 2024 году в Ленобласти было выпущено 3,66 млрд штук данного продукта, а в 2023-м — 3,4 млрд. Прошлогодний прирост объема выпуска яиц составил 4,7%.

Несмотря на снижение результатов, господин Малащенко заявляет, что регион уверенно идет к показателю 4 млрд яиц в год и стремится достичь объема производства яиц в 5,5 млрд штук в год. Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечает, что в целом по России период высоких цен на куриное яйцо привел к значительному увеличению инвестиций в его производство и к соответствующему росту выпуска продукции. «Спрос, к сожалению, рост не такими же темпами, в связи с чем мы видим существенное перепроизводство, и фактически текущие цены на продукцию находятся ниже себестоимости»,— констатирует аналитик.

В этих условиях реализация инвестиционных проектов становится экономически нецелесообразной, и компании вынуждены откладывать их до увеличения спроса и возвращения рынка в состояние баланса. «Сейчас конъюнктура рынка приводит к значительному ухудшению финансовых показателей производителей, и через некоторое время — думаю, уже в 2006 году — мы увидим снижение объемов производства и уход с рынка некоторых производителей»,— дает оценку господин Бурмистров.

Вадим Тедеев, управляющий партнер IPM Consulting, подтверждает, что сегодня наблюдается тенденция к смещению фокуса интереса производителей от куриного яйца к куриному мясу, поскольку ценообразование на мясо выглядит более стабильно, чем на яйцо. «Напомню, что после прошлого года, когда яйцо показывало по цене хорошую динамику, в текущем году ситуация выглядела иначе. В августе, например, в опте цены были зафиксированы на рекордно низком уровне в 53,4 рубля за десяток, что на 27% меньше по отношению к тому же периоду прошлого года»,— говорит эксперт.

В дальнейшем ситуация будет стабилизироваться, полагает господин Тедеев, так как производители уже успели адаптироваться под ситуацию со спросом и скорректировали свои производительные мощности. «Достижение показателя в 5,5 млрд штук в год к 2030 году в целом реально, однако это будет зависеть от стабилизации спроса и наращивания производственных мощностей. Если спрос будет стабильным и покажет больший рост в последующие годы, этот показатель может быть даже выше прогнозируемого. Однако на это будут еще влиять инфляционные и другие экономические факторы»,— заключает управляющий партнер IPM Consulting.

Екатерина Косарева, управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт», добавляет, что резкое удешевление яиц связано не только с перепроизводством. «Свою роль сыграли укрепление рубля, снижение логистических затрат и замедление роста цен на корма. В совокупности это позволило хозяйствам удерживать себестоимость, а торговым сетям — снижать розничную цену»,— указывает она. По словам госпожи Косаревой, до конца года возможен умеренный отскок стоимости вверх, что традиционно происходит к зимним праздникам, когда растет спрос. Но серьезного роста цен ожидать не стоит: модернизация мощностей и стабильная ситуация с кормами создают потенциал для сохранения цен в комфортном диапазоне.

Перспективы сбыта у Ленобласти все равно остаются, убеждена эксперт «ВМТ Консалт»: «Во-первых, Северо-Запад традиционно работает на межрегиональные поставки, включая обеспечение дефицитных территорий Северного Кавказа, Крыма, Дальнего Востока. Во-вторых, сохраняется спрос со стороны переработчиков: производителей майонеза, кондитерских фабрик, предприятий HoReCa». Наконец, рассуждает госпожа Косарева, возможен рост экспорта в страны ЕАЭС и на Ближний Восток, где российская продукция уже присутствует и конкурентоспособна по цене. «Даже при текущем снижении цен рынок остается емким, а долгосрочный спрос на яйцо — стабильным. При грамотном планировании, модернизации и ориентации на переработку Ленинградская область сможет найти рынки сбыта для увеличившихся объемов»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен