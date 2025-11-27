Знаменитый подвал Нельсона на Петроградской стороне подожгли неизвестные

Неизвестные в ночь на 27 ноября подожгли подвал дома 8 на Полозовой улице, где проживает бард и уличный художник Нельсон Искандерян. Об этом деятель искусства рассказал «Ъ Северо-Запад». По словам пострадавшего, он выжил чудом, его разбудила собака по кличке Волчок.

«Услышал клокочущие звуки и лай, увидел пламя. Немедленно выбежал на улицу»,— прокомментировал ситуацию художник.

Пламя быстро потушили. В том, что это был поджог, господин Искандарян не сомневается. Первую помощь музыканту и художнику оказали местные жители, у Нельсона диагностировали ожоги рук.

По словам музыканта, он планирует восстановить свое жилище. В этом ему помогут активисты Петроградской стороны.

История с двориком Нельсона тянется многие годы. В 2019 году неизвестный написал жалобу на портал «Наш Санкт-Петербург», потребовав убрать уличные рисунки и арт-объекты. В итоге двор начали закрашивать, однако господин Искандарян вновь преобразовал пространство вокруг себя.

В 2023 году у Нельсона случился конфликт с городскими властями. Смольный требовал от художника покинуть подвал, однако после огласки решение по художнику поставили на паузу. Осенью 2026 года барду выставили счет на более 400 тыс. рублей, якобы Нельсон задолжал за электроснабжение.

Андрей Маркелов