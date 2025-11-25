Балтийский завод требует от «Атомфлота» отчет по ядерной безопасности ледоколов

Балтийский завод направил в Арбитражный суд Москвы иск к ФГУП «Атомфлот» (входит в «Росатом») с требованием вернуть отчет по обоснованию безопасности ядерных реакторов для ледоколов проекта 22220. О споре стало известно от источника в госкорпорации, сообщил «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Атомный ледокол проекта 22220 «Арктика»

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Атомный ледокол проекта 22220 «Арктика»

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

По данным издания, речь идет о документации для пятого и шестого серийных судов этой серии — ледоколов «Ленинград» и «Сталинград». Предприятие недовольно финансовой политикой заказчика и намерено добиваться возврата материалов, которые ранее были переданы «Атомфлоту».

Первое заседание по иску было назначено на 24 ноября. Из картотеки арбитражных дел следует, что суд принял решение отложить слушания до 2 февраля 2026 года.

Артемий Чулков