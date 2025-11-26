Синявинская птицефабрика отложила расширение производства из-за подешевевшего яйца

АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» в рамках нового инвестпроекта в Ленинградской области придерживает расширение собственного производства. В рамках соглашения с 47-м регионом компания ввела цех содержания промышленной птицы, но решила перенести на следующий год строительство еще одного аналогичного корпуса. Об этом сообщил вице-губернатор Ленобласти по АПК Олег Малащенко.

Как пояснил областной чиновник в ходе пресс-конференции по итогам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов региона, Синявинская птицефабрика заложила фундамент под два цеха, однако планы пересмотрели из-за того, что куриное яйцо сильно подешевело, и теперь продавать мясо курицы выгоднее, чем яйца, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Напомним, что на ПМЭФ-2024 правительство Ленобласти подписало соглашение с Синявинской птицефабрикой на сооружение цеха для содержания промышленной птицы площадью 3,3 тыс. кв. м, а также яйцесклада площадью 2,1 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект составлял около 700 млн рублей. В сентябре текущего года результаты реализации проекта представили губернатору региона Александру Дрозденко: мощность нового производства достигает 550 тыс. птицемест или 168 млн шт. яиц в год.

Александра Тен, Андрей Цедрик