Роботизированная доставка после Мурино распространилась на Петербург

«Яндекс» запустил в Санкт-Петербурге доставку заказов с помощью роботов. Сервис начал работать в Приморском районе, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Проект реализуется при поддержке городской администрации. Пользователям теперь доступен выбор способа доставки в приложении. Позже сервис будет распространен и на другие районы Северной столицы.

Пока роботы работают в дарксторе «Яндекс Лавки» рядом с набережной реки Каменки. С декабря устройства будут доставлять заказы еще в четырех локациях Приморского района. За 2026 год «Яндекс» намерен увеличить число дарксторов с роботизированной доставкой в Петербурге до 50.

Татьяна Титаева

