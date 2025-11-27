Свердловские спортсмены завоевали три золота на первенстве Европы по муайтай

Спортсмены из Свердловской области завоевали три золотые медали на первенстве Европы по муайтай (тайскому боксу), которое проходило в Афинах с 17 по 25 ноября, сообщили в департаменте информационной политики региона. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. В соревнованиях участвовало более 500 спортсменов из 46 стран.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Золотые медали завоевали Софья Чечеткина, Руслана Гараева и Кирилл Мамыкин. «Поздравляю ребят и их тренеров — спасибо вам за труд, характер и блестящий результат!»,— сказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Муайтай пользуется значительной популярностью на Среднем Урале: в области более 1 тыс. человек занимаются этим видом спорта в 19 клубах и шести детско-юношеских школах. В феврале в Екатеринбурге прошел 30-й чемпионат России и первенство России по муайтай, в котором приняли участие более 500 боксеров из 50 регионов страны.

Ирина Пичурина