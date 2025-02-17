Более 500 боксеров примут участие в чемпионате России по муайтай в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 17 февраля откроется 30-й чемпионат России и первенство России по тайскому боксу (муайтай). Ожидается, что в нем примут участие более 500 боксеров из 50 регионов страны, рассказал на пресс-конференции министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. По его словам, Свердловскую область будут представлять 19 спортсменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-конференция, посвященная проведению в Екатеринбурге 30-го чемпионата России по тайскому боксу (муай-тай). Слева направо: президент Федерации муайтай России Дмитрий Путилин, президент Федерации муайтай Свердловской области Александр Черных, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, вице-президент по молодежной политике и спорту Федерации муайтай Свердловской области Иван Петренко

Фото: Алина Шульгина Пресс-конференция, посвященная проведению в Екатеринбурге 30-го чемпионата России по тайскому боксу (муай-тай). Слева направо: президент Федерации муайтай России Дмитрий Путилин, президент Федерации муайтай Свердловской области Александр Черных, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, вице-президент по молодежной политике и спорту Федерации муайтай Свердловской области Иван Петренко

Фото: Алина Шульгина

В турнире примут участие заслуженные мастера спорта, чемпионы мира и Европы по муай-тай: Константин Шахтарин (Соликамск), Мария Климова (Москва), Гаджи Меджидов (Кизляр), Аслан Зикреев (Кемерово), Овсеп Асланян (Новосибирск). Финальные поединки запланированы на 22 февраля, после чего состоится торжественная церемония награждения победителей.

По итогам соревнований, лучшие атлеты смогут войти в состав сборной России для участия в чемпионате мира в Турции в мае 2025 года.

Чемпионат в Екатеринбурге посвящен подвигу десантников 6-й роты 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской дивизии, который они совершили в феврале 2000 года, приняв неравный бой с чеченскими боевиками.

В 2024 году чемпионат и первенство России по муайтай проходили в Нижнем Новгороде. В соревнованиях участвовали спортсмены из 43 регионов России.

Алина Шульгина