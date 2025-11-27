Еще один важный тренд, который ранее зафиксировали аналитики ANCOR,— интерес молодежи к ранней карьере. Так, согласно выводам совместного исследования компании и президентской платформы «Россия — страна возможностей», почти треть (32%) молодых россиян хотят начать карьеру во время учебы, а каждый пятый — со школьной скамьи. В то же время половина студентов в исследовании признались, что на первое место при оценке потенциальной работы ставят финансовые условия. Для них важны прозрачность, конкретика и компенсация усилий: 35% хотели бы получать от 30 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц, еще 27% — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. В целом более половины студентов (53%) рассчитывают на высокий доход и быстрый карьерный рост уже на этапе стажировки.

70% компаний предусматривают финансовую компенсацию, и каждая пятая готова платить по верхней планке. Эти показатели демонстрируют растущее понимание ценности начального труда и стремление выстроить честные условия входа в профессию. Говоря о нематериальной мотивации, компании также идут навстречу: 84% предусматривают бонусы и обучение, 69% — возможность закрыть практику, 67% — перспективу трудоустройства, 49% — гибкий график.

Говоря о лучшем пути в профессию, молодежь и работодатели выбрали разные варианты. 92% работодателей делают ставку на наставничество, считая его наиболее эффективным методом адаптации, в то время как 40% студентов отдают предпочтение онлайн-формату — он дает гибкость и возможность выбирать темп и направление обучения. Эти различия говорят не о конфликте, а о необходимости адаптировать методы под разные стили обучения. Важной проблемой является содержание самих стажировок: 50% компаний признаются, что пока используют стажеров на рутинных позициях. Однако почти четверть работодателей заинтересованы в том, чтобы молодежь предлагала новые идеи и решения. Это подтверждает: бизнес готов открываться новым подходам, если видит инициативность и подготовку со стороны кандидатов.

Оценивая компетенции молодых кандидатов, компании чаще всего жалуются на нехватку навыков — 53% HR-специалистов указывают на это. Среди типичных ошибок: чрезмерная самоуверенность, слабые soft skills, неумение презентовать себя, а также элементарная неподготовленность (плохое резюме, незнание информации о вакансии и компании). Компании сигнализируют: молодым специалистам стоит серьезнее готовиться к собеседованиям, но при этом они готовы помогать, внедряя карьерные симуляторы, обучение и понятные инструкции.

Отметим, что, несмотря на большой интерес молодежи, лишь у 45% опрошенных компаний в 2025 году реализуются стажерские программы. В оставшихся 55% их нет — чаще всего из-за отсутствия опыта (45%) или бюджета (34%). Тем не менее в условиях дефицита кадров компании все чаще рассматривают стажировки как инструмент подготовки «своих» сотрудников. Стажеров работодатели ищут через образовательные учреждения, сайты поиска работы и рекомендации сотрудников.