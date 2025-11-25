Лавров: Зеленский делает противоречивые заявления по мирному плану США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления Владимира Зеленского и его окружения о плане США по Украине противоречивы. В интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» господин Лавров уточнил, что ситуация вызывает много вопросов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам министра, в Стамбуле Владимир Зеленский выражал готовность обсуждать план и искать приемлемые формулировки. Однако позже представители Украины, включая заместителя постоянного представителя при ООН, заявили, что это исключено. «Слишком много непонятного происходит»,— сказал Сергей Лавров, добавив, что трудно комментировать эти спекуляции. Он уточнил, что Россия предпочитает дипломатическое урегулирование.

Глава МИД России также упомянул визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, который предшествовал встрече на Аляске. Господин Уиткофф привез конкретные параметры урегулирования, учитывающие принципиальные подходы России. Господин Лавров отметил, что важно сосредоточиться на устранении первопричин конфликта.

Financial Times сообщала, что американская администрация надеялась подписать соглашение с Украиной до Дня благодарения, 27 ноября. The Washington Post добавляла, что Белый дом планировал передать российской стороне документы, подписанные лидерами США и Украины. 21 ноября Axios опубликовало «план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта», который включал 28 пунктов. По данным FT, мирный план был сокращен до 19 пунктов после консультаций с европейцами.

