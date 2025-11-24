Ростовский электровозоремонтный завод модернизировал колесное отделение

Ростовский электровозоремонтный завод установил в колесном отделении новый мостовой кран грузоподъемностью 10 тонн для транспортировки деталей и тяжелых элементов станочного парка. Об этом сообщила пресс-служба предприятия, входящего в АО «Желдорреммаш».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РЭРЗ Фото: Пресс-служба РЭРЗ

По информации ведомства, оборудование предназначено для перевозки компонентов, требующихся для сборки колесных пар, а также массивных элементов для работы станочного парка. По данным экспертов, отечественная машина превосходит предыдущий аналог по эргономичности, оснащена частотным ходом моста, обеспечивает более плавную работу и автоматическую остановку.

Кран используется в ключевых производственных процессах колесного отделения: разборке и сборке элементов колёсной пары, обточке узла по кругу катания. Максимальная скорость передвижения составляет 80 м/мин.

«Завод активно модернизирует материально-техническую базу. Обновление оборудования позволяет предприятию повышать технологичность производства, снижать затраты на обслуживание и улучшать условия труда персонала»,— отметил директор РЭРЗ Сергей Едрышов.

Валентина Любашенко