В Ростовской области за неделю экспортировали 140 тонн птичьего мяса

С территории Ростовской области с 10 по 14 ноября отправили на экспорт семь партий мяса птицы общим весом 140 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Так, 115 т направили в Узбекистан, еще 25 т поступило в Саудовскую Аравию. Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствующей требованиям стран-импортеров. Нарушений в части законности происхождения экспортируемой продукции не выявлено.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», донские эксперты сертифицировали 10 млн тонн сельхозпродукции для экспорта в 2025 году.

Константин Соловьев