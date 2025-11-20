Донские эксперты сертифицировали 10 млн тонн сельхозпродукции для экспорта в 2025 году

Донской филиал ФГБУ «ЦОК АПК» за десять месяцев 2025 года провел сертификацию около 10 млн тонн сельскохозяйственной продукции, предназначенной для экспорта в 34 государства. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе филиала.

По информации специалистов, прямые поставки составили 4,6 млн тонн, еще 5,3 млн тонн прошли через порт «Кавказ». Основными получателями донской агропродукции стали Турция, Египет, Ливан, Алжир, Израиль и Тунис.

«В перечень экспортируемых товаров вошли: пшеница, пшеничные отруби, подсолнечный шрот, кукуруза, горох, ячмень, нут и другие культуры. Лаборатория филиала проводила испытания согласно требованиям контрактов и нормативам стран-импортеров. Продукция проходила проверку на физико-химические показатели, содержание токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов и ГМО»,— говорится в сообщении.

По итогам исследований аккредитованная лаборатория Донского филиала «ЦОК АПК» выдала протоколы, которые стали основанием для оформления сертификатов соответствия.

Валентина Любашенко