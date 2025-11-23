Главные новости за неделю 17 – 23 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о новых кадровых назначениях в региональном правительстве. Вице-губернатором Ленобласти по внутренней политике официально назначен Константин Патраев. Вице-губернатором по безопасности будет работать Ярослав Серов. Председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области стал Денис Беляев.

На Балтийском заводе в Петербурге прошла церемония закладки атомного ледокола «Сталинград», в которой в режиме видеоконференции принял участие Владимир Путин. Ледокол станет шестым серийным судном в проекте 22220. Глава государства подчеркнул, что имя «Сталинград» присвоено ледоколу в знак памяти о мужестве защитников города и переломном сражении Второй мировой войны.

СКР начал расследование после инцидента с выбросами в акваторию реки Охты. По данным Росгидромета, концентрация токсичного вещества — азота нитритного — в водоеме превысила предельно допустимый уровень в 12,7 раза в октябре 2025 года. Показатель составил 0,254 мг/куб. дм при норме 0,020 мг/куб. дм.

Терминал «Порт Фавор» (Port Favor) в Усть-Луге планирует отправить на экспорт первую партию сухих удобрений в июле 2026 года. Об этом заявил директор терминала Игорь Липинский в рамках выставки «Транспорт России» в Москве. Инфраструктура терминала готова на 80%. Комплекс сможет переваливать до 14 млн тонн минеральных удобрений и аммиака в год. Емкость складов составит 510 тыс. тонн с возможностью хранения 14 марок грузов.

Росимущество передало в управление «Объединенной судостроительной корпорации» акции пяти компаний, зарегистрированных на территории «Северной верфи». В перечень вошли АО «Нива-СВ» (100% акций), АО «Машиностроение Северной верфи» (55,72%), АО «Инструмент-СВ» (100%), АО «Эфес Северной верфи» (100%) и ОАО «Норд-Вест СВ» (20%).

Холдинг «АГР» намерен инвестировать 37,1 млрд рублей в локализацию производства на бывшем заводе General Motors (GM) в Шушарах и еще 50,6 млрд руб в калужский завод, ранее принадлежащий Volkswagen.

Двое судей из Санкт-Петербурга — бывший председатель Смольненского районного суда Валерий Тарасов и судья того же суда Каринэ Голикова — могут стать фигурантами уголовных дел. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит вопрос о даче согласия на их привлечение к ответственности на заседании 24-27 ноября.

В 2026 году в Архангельской области стартует пилотный проект по регулярной доставке грузов в труднодоступные населенные пункты с помощью безэкипажных судов. На линии между Архангельском и Соловецкими островами начнут курсировать два автономных катера «Бриз».

Лесопромышленный холдинг ООО «Тайга Групп» достиг соглашения о приобретении долей в ООО «Эвоком», представленного на российском рынке брендами Zemma, Libretta, Tellus и Somfort. После получения согласия ФАС на реализацию сделки группа планирует объединить бизнес «Эвоком» с АО «Сыктывкар Тиссью Груп».

Члены Горизбиркома Петербурга единогласно утвердили новую схему одномандатных избирательных округов. По ней в 2026 году в городе пройдут выборы в Заксобрание. Противники новой нарезки утверждают, что они приняты для того, чтобы исключить попадание в ЗакС оппозиционеров. Тем не менее, на заседании ГИКа 20 ноября схему поддержали единогласно. Подробнее о нарезке — в материале «Избирательные округа уезжают за границы».

Сеть «Вкустер» ведет переговоры о продаже значительной части своих магазинов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области X5 Retail Group для переформатирования в «Пятерочку». По данным издания «Фонтанка», на первом этапе X5 может получить около 20 уже не работающих точек «Вкустера». В дальнейшем ритейлер заберет и часть действующих магазинов, кроме тех, что не подойдут по формату.

Банк «Санкт-Петербург» по итогу трех кварталов 2025 года снизил чистую прибыль год к году на 11,1% — с 37,6 млрд рублей до 33,4 млрд. Аналитики говорят, что в ближайшие три месяца банковский сектор может столкнуться с ухудшением качества кредитного портфеля и повышением уровня просрочки.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил вдову рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марину Кохал к 12,5 годам в колонии общего режима по обвинению в убийстве мужа. Защита Кохал настаивала, что Александр Юшко скончался от передозировки наркотиков, а его вдова, чтобы сохранить репутацию музыканта, инсценировала его исчезновение.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил в эфире телеканала «Россия-24» о начале строительства второй кольцевой автомобильной дороги (КАД-2) вокруг Петербурга. По его словам, финансирование проекта уже распланировано на ближайшие три года, что исключает какие-либо финансовые сложности. Подробнее о планах развития — в материале «Ъ Северо-Запад» «КАД-2 поедет ко второму этапу».

Депутат ЗакСа Петербурга Дмитрий Панов обратился к вице-губернатору Борису Пиотровскому с предложением разрешить продажу сувениров с петербургской символикой только при условии их производства в городе или с маркировкой «Сделано для Петербурга» для продукции из других регионов. Импортные сувениры должны получать согласование. Парламентарий отметил, что значительная часть продаваемых изделий низкого качества и содержит искаженные изображения достопримечательностей.

Участников музыкальной группы «Стоптайм» вокалистку Диану Логинову (Наоко) и гитариста Александра Орлова отпустили после почти месяца арестов за несогласованные выступления. По информации «Фонтанки», полиция намеренно вывезла музыкантов в другой район, чтобы избежать контактов с ожидавшими их журналистами. Ранее Диану Логинову и Александра Орлова в третий раз отправили под административный арест на 13 суток по обвинению в организации массового пребывания граждан, повлекшей нарушение общественного порядка. Подробнее об арестах — в материале «Ъ Северо-Запад» «Стрит-музыкантам прописали тишину».