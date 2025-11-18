Комплекс по перевалке сухих удобрений в Усть-Луге запустят в июле 2026 года

Первую партию сухих удобрений терминал «Порт Фавор» (Port Favor) в Усть-Луге планирует отправить на экспорт в июле 2026 года. Об этом заявил директор терминала Игорь Липинский в рамках выставки «Транспорт России» в Москве, передает «Деловой Петербург».

Инфраструктура терминала готова на 80%. Комплекс сможет переваливать до 14 млн тонн минеральных удобрений и аммиака в год. Емкость складов составит 510 тыс. тонн с возможностью хранения 14 марок грузов.

«Терминал готов к сотрудничеству со всеми производителями минеральных удобрений страны»,— отметил господин Липинский. Port Favor станет единственным в России портом, работающим с аммиаком, и единственным терминалом, способным одновременно обрабатывать сухие и наливные грузы.

Первую технологическую линию по перевалке аммиака мощностью 2,6 тыс. тонн в сутки в Усть-Луге запустили в конце 2024 года. Полный ввод мощностей предприятия запланирован на 2027 год.

Подробнее о вводе первой очереди и планах по развитию предприятия — в материале Ъ Северо-Запад «Усть-Луга отправит аммиак».

Артемий Чулков