Депутат ЗакСа предложил регулировать рынок сувениров с символикой Петербурга

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Новые люди» Дмитрий Панов обратился к вице-губернатору Борису Пиотровскому с предложением ввести регулирование рынка сувенирной продукции с символикой города. Об этом пишет «Парламентская газета».

«По оценкам экспертов, доминирующая часть такой продукции представляет собой импорт из стран ближнего и дальнего зарубежья, что не только влечет за собой экономические потери для городского бюджета, но и негативно сказывается на качестве изделий»,— цитирует газета текст обращения.

Объем рынка сувенирной продукции в Петербурге эксперты оценивают в более чем 1 млрд рублей ежегодно. Парламентарий отмечает, что значительная часть продаваемых изделий низкого качества и содержит искаженные изображения достопримечательностей. «Шпиль Адмиралтейства может выглядеть значительно короче, нарушаться могут и другие пропорции зданий»,— сказал изданию господин Панов.

Депутат предложил разрешить продажу сувениров с петербургской символикой только при условии их производства в городе или с маркировкой «Сделано для Петербурга» для продукции из других регионов. Импортные сувенирные изделия должны получать индивидуальное согласование городского правительства.

Артемий Чулков