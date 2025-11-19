Двух судей из Петербурга могут привлечь к уголовной ответственности

Двое судей из Санкт-Петербурга — бывший председатель Смольненского районного суда Валерий Тарасов и судья того же суда Каринэ Голикова — могут стать фигурантами уголовных дел. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит вопрос о даче согласия на их привлечение к ответственности на заседании 24-27 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Всего в повестке заседания разрешения на привлечение шести судей из разных регионов России. Помимо петербургских коллег, речь идет о представителях судов Адыгеи, Курска, Кабардино-Балкарии и Мордовии.

Также коллегия рассмотрит вопрос о даче согласия на заключение под стражу бывшего председателя Юргомыжского районного суда Курганской области Валерия Козлова. Заседание пройдет с участием председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова.

Артемий Чулков