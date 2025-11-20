«Тайга Групп» приобрела доли в компании, реализующей гигиеническую продукцию

Лесопромышленный холдинг ООО «Тайга Групп» (входит в Sezar Group, зарегистрирован в Санкт-Петербурге) достиг соглашения о приобретении долей в ООО «Эвоком», представленного на российском рынке брендами Zemma, Libretta, Tellus и Somfort.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ Северо-Запад» в компании, после получения согласия ФАС на реализацию сделки группа планирует объединить бизнес «Эвоком» с уже принадлежащим ей АО «Сыктывкар Тиссью Груп» для реализации синергий в операционных процессах и цепочках поставок. Сумма сделки при этом не разглашается.

По словам исполнительного директора «Тайга Групп» Тиграна Саакяна, одной из стратегических целей компании является расширение присутствия в растущих сегментах целлюлозно-бумажного бизнеса, одним из которых является рынок санитарно-гигиенической продукции.

Ранее «Ъ» писал о намерении холдинга «Тайга Групп» приобрести не менее 50% в бывшей российской структуре шведской компании Essity.

Андрей Цедрик