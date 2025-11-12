Стрит-музыкантам предписали тишину

Ленинский районный суд в Петербурге снова отправил под административный арест на 13 суток уличных музыкантов Диану Логинову (псевдоним Наоко) и Александра Орлова. Вокалистку и гитариста группы «Стоптайм» признали виновными в организации массового пребывания граждан, повлекшей нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ). Это третий арест по аналогичному протоколу за выступление на петербургских улицах. Ранее Наоко оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье о дискредитации армии из-за выбранного группой репертуара из песен иноагентов. В спецприемниках они находятся уже почти месяц по разным протоколам.

Накануне суда певицу Диану Логинову и гитариста Александра Орлова задержали, как и ранее, на выходе из спецприемника после второго административного ареста. Их доставили в один из отделов полиции Адмиралтейского района, где на них составили очередные протоколы по ст. 20.2.2 КоАП РФ. До этого музыканты уже отбыли два административных ареста, связанных с их уличными выступлениями. 18-летнюю Диану Логинову также привлекали к ответственности за мелкое хулиганство (за мат в песнях) и штрафовали за дискредитацию армии из-за текста песни Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова. Признана иностранным агентом) «Солдат». На нее составлен еще один протокол о дискредитации армии, который суд пока не рассмотрел.

Поводом для нового ареста стал уличный концерт музыкальной группы «Стоптайм» на Сенной площади вечером 27 сентября. Как отмечается в протоколе, исполнители организовали одновременное пребывание людей на площади, что в итоге мешало проходу других граждан. Там же указано, что производство было начало после жалоб двух прохожих, которые посетовали, что им мешали пройти к метро «Сенная площадь» уличные музыканты.

На заседании Диана Логинова подтвердила факт своего выступления и настаивала на том, что там присутствовало максимум 25 человек. По ее словам, она просила слушателей встать вокруг исполнителей, не занимать много места и не мешать проходу граждан. И, считает музыкант, они с этим справились и препятствий для передвижения не было.

Адвокат Дианы Логиновой Мария Зырянова просила приобщить к материалам дела карту Сенной площади и отметила, что такое количество слушателей не могло мешать пешеходам на таком большом участке. Также она настаивала на допросе мамы Дианы Ирины в качестве свидетеля, а также в вызове в суд полицейских и пешеходов, которые пожаловались на музыкантов. В допросе заявителей в полицию и самих правоохранителей судья Елизавета Ковалева отказала, остальные ходатайства удовлетворила.

Ирина Логинова также настаивала, что не видела во время выступления, чтобы музыканты кому-то мешали. Она показала, что уличный концерт проходил справа от вестибюля станции метро, то есть не создавал препятствий для прохода туда. Мать вокалистки «Стоптайм» также заметила: в протоколе указано другое время выступления, нежели то, в которое оно на самом деле было (в том числе судя по времени записи видео с концертов). Адвокат также отметила, что у нее на руках имеются пояснения свидетелей, где говорится, что концерт был 26 сентября, в то время как в материалах дела речь идет о 27 сентября.

Диана Логинова и Александр Орлов вину не признали. Каждому назначили по 13 суток ареста. Отметим, что протокол на барабанщика Владислава Леонтьева на этот раз не составили. Защита с решением суда не согласна и намерена его оспаривать. Отметим, что до этого апелляционная инстанция соглашалась с решениями райсуда и не отменяла их.

«Судить за то, чего не было, это уже как-то так себе… Что будет дальше, я не знаю. Я считаю, что это несправедливо»,— прокомментировала решение суда мама певицы. По ее словам, репертуар группы широкий, а не сплошь иноагентский, в основном молодые люди поют популярные российские песни вроде Олега Газманова, а также, например, композиции из «Бременских музыкантов». Свою дочь она считает патриоткой, а в СМИ отмечали, что на YouTube было видео выступления Дианы Логиновой с песней патриотического певца под псевдонимом Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов – «Ъ Северо-Запад»).

Незадолго до задержания, которое произошло 15 октября, на репертуар уличной группы «Стоптайм» обратила внимание член совета по правам человека при президенте и главред агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Кроме того, видео выступлений уличных музыкантов репостили в соцсетях авторы исполняемых группой «Стоптайм» песен, а также медиа о России, пишущие из-за рубежа. Депутат Госдумы Михаил Романов в то же время заявил, что это по его инициативе была организована проверка музыкантов.

В настоящий момент на Диану Логинову составлено шесть протоколов. «Как свободный человек эта Диана им (СМИ-иноагентам — прим. «Ъ-СЗ») не нужна и неинтересна. Она нужна только, как жертва режима»,— прокомментировала решение суда Марина Ахмедова.

Полина Пучкова