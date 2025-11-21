Банк «Санкт-Петербург» недополучил доход

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за три квартала 2025 года по МСФО. Кредитная организация год к году снизила чистую прибыль на 11,1% — с 37,6 млрд рублей до 33,4 млрд. При этом по итогам первого полугодия банк нарастил этот показатель на 1,4% — 24,7 млрд рублей. Аналитики говорят, что в ближайшие три месяца банковский сектор может столкнуться с ухудшением качества кредитного портфеля и повышением уровня просрочки, поскольку финансовое положение многих заемщиков осложняется, что ведет к росту числа обращений за реструктуризацией долгов, а также увеличению суммы задолженности на каждого заемщика. Этот тренд ставит под угрозу уровень чистых процентных доходов, вынуждая банки создавать дополнительные резервы для покрытия возможных убытков.

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — сентябрь 2025 года составила 33,4 млрд рублей, что на 11,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года (37,6 млрд рублей). За третий квартал прибыль год к году снизилась до 8,8 млрд против 13,3 млрд рублей, следует из отчетности кредитной организации. Несмотря на снижение чистой прибыли, кредитный портфель банка по итогам девяти месяцев вырос на 26,9% и составил 953,4 млрд рублей. Основная динамика прослеживалась в корпоративном сегменте, который увеличился на 30,5%, до 767,1 млрд рублей. Розничный кредитный портфель также прибавил 14,2% и составил 185,6 млрд рублей, в том числе за счет роста ипотечного кредитования.

Средства клиентов на начало октября насчитывали 856,4 млрд рублей, что составляет +19,7% к январю 2025 года. Рост обеспечили как корпоративные клиенты (+30,4%, до 364,3 млрд рублей), так и розничные (+12,7%, до 492,1 млрд рублей). Качество кредитного портфеля также улучшилось: уровень проблемной задолженности снизился до 3,6% (4,7% на январь 2025 года).

Чистый процентный доход вырос на 15,4%, до 59,1 млрд рублей, в том числе за счет роста объемов кредитования. Чистый комиссионный доход остался стабильным на уровне 8,5 млрд рублей, а выручка составила 74,9 млрд рублей (+9,8% год к году).

По итогам первого квартала 2025 года банк «Санкт-Петербург» показал чистую прибыль в 15,5 млрд рублей, что на 19,3% выше, чем в первом квартале прошлого года. Во втором квартале чистая прибыль снизилась на 19,2% год к году и составила 9,1 млрд рублей. Однако по итогам полугодия банк получил 24,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 1,4% больше, чем годом ранее.

Особенно значимым событием третьего квартала для банка стало заключение масштабной сделки с крупным корпоративным клиентом на сумму порядка 100 млрд рублей, говорит руководитель отдела финансового и управленческого консалтинга ИПП Евгений Гуляев. Сделка стала возможной благодаря хорошему обеспечению и практически не оказала влияния на капитал кредитного учреждения. Вместе с тем увеличение объема привлеченных средств физлиц, по мнению эксперта, обусловлено сохранением консервативной модели сбережений среди населения и стремлением зафиксировать привлекательные процентные ставки депозитов на фоне ожидаемого дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Таким образом, достигнутые результаты демонстрируют способность банка оперативно реагировать на изменения внешней среды, поддерживать высокую ликвидность и сохранять прибыльность, обеспечивая стабильность финансовых показателей даже в условиях неопределенности, добавляет аналитик.

Среди рисков, с которыми банковский сектор может столкнуться в ближайшие три месяца, господин Гуляев видит ухудшение качества кредитного портфеля и повышение уровня просрочки. Финансовое положение многих заемщиков осложняется, что ведет к росту числа обращений за реструктуризацией долгов и увеличению суммы задолженности на каждого заемщика. Этот тренд ставит под угрозу уровень чистых процентных доходов, вынуждая банки создавать дополнительные резервы для покрытия возможных убытков.

Кроме того, значительное ускоренное снижение ключевой ставки создает трудности в управлении ресурсной базой. Банки вынуждены быстрее снижать ставки по вкладам, обновлять структуру пассивов, сокращая долю долгосрочных обязательств. Все это оказывает негативное воздействие на рентабельность капитала, особенно у лидеров отрасли вроде Сбербанка, чьи показатели начинают демонстрировать замедление, отмечает эксперт.

