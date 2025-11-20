Сеть «Вкустер» в Петербурге может продать до 20 магазинов X5 Retail Group

Региональная сеть «Вкустер» ведет переговоры о продаже значительной части своих магазинов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области X5 Retail Group для переформатирования в «Пятерочку». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники на рынке ритейла и недвижимости.

По данным издания, на первом этапе X5 может получить около 20 уже не работающих точек «Вкустера». В дальнейшем ритейлер заберет и часть действующих магазинов, кроме тех, что не подойдут по формату. На сайте «Вкустера» сейчас указано 14 адресов, тогда как в конце 2024 года их было 45. К 1 января 2026 года сеть может сохранить лишь 2–3 точки, включая магазины в Пушкине с фабрикой-кухней.

Косвенным подтверждением планов служат вакансии «Пятерочки» на hh.ru по адресам, где ранее работал «Вкустер». В отделе кадров X5 подтвердили потребность в сотрудниках для точки на Ленинском проспекте, 76. По данным издания, «Вкустер» также вел переговоры с сетью «Семишагофф», но стороны не сошлись в цене.

Опрошенные СМИ эксперты связывают уход регионального игрока с финансовыми трудностями и давлением федеральных сетей. По данным СПАРК, убыток «Вкустера» за 2024 год составил 21,6 млн рублей при выручке 4,5 млрд рублей. Федеральные ритейлеры имеют преимущество в закупочных ценах и арендных ставках, что делает конкуренцию для местных сетей затруднительной.

Несколько месяцев назад игроки рынка обратили внимание на сокращение количества магазинов «Вкустер». Тогда в компании объяснили это оптимизацией и заверили, что не планируют сворачивать деятельность.

Артемий Чулков