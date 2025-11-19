Избирательные округа уезжают за границы

Председатель горизбиркома Максим Мейксин представил новую схему одномандатных избирательных округов на выборы в Законодательное собрание 2026 года. Необходимость такой перетасовки в избиркоме связывают с изменением числа жителей в округах. В ходе перестановки несколько муниципальных образований перешли частично в границы других округов. Все парламентские фракции, за исключением «Яблока», одобрили новую схему и подавать поправки к ней пока не планируют. Противники новой нарезки утверждают, что они принята для того, чтобы исключить попадания в ЗакС неугодных власти депутатов. Горизбирком это отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Предыдущая схема избирательных округов была утверждена в 2016 году. Это была первая такая нарезка, так как до этого выборы проходили по партийным спискам. Согласно этой системе выборов, город делится на несколько одномандатных округов, в которые входят по несколько муниципальных образований. За десять лет число петербуржцев с правом голоса выросло на 154 тыс. и теперь составляет почти 3,94 млн. Чтобы определить новые границы, общее число избирателей разделили на 25 округов, получив в среднем по 157 603 человека на округ, рассказали в горизбиркоме.

Перенарезку округов к выборам в ЗакС избирком завершил ко вторнику, 18 ноября. Новую схему представил на заседании «Экспертного клуба Петербурга» председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. Двумя неделями ранее он отмечал, что перетасовка уже почти готова и в течение месяца в нее должны внести последние коррективы.

Несколько округов практически не поменяли свои границы — речь идет о Василеостровском и Петроградском районах. Первый и вовсе полностью остался неизменным. Впрочем, в этих районах выборы проходят обычно стабильно, без появления активных оппозиционеров действующей администрации Петербурга. Заметнее всего корректировка видна в центральной и северной части Петербурга. Там некоторые МО перешли полностью к новому для себя округу либо полностью, либо лишь частью территории. Так, Кронштадт присоединили к одномандатному округу №19, в который входит часть Красносельского и Петродворцового районов. Раньше остров относился к округу №?10, который теперь почти полностью расположен в Курортном и Приморском районах. МО «Северный» в Приморском районе же полностью переместили в 5-й избирательный округ. МО «Юнтолово» поделит свою территорию между двумя округами: 10-м и 12-м, «Озеро Долгое» — между 3-м и 13-м. МО «Прометей» Калининского района пополам делится на округа №14 и №6. Часть образования «Полюстрово» останется с 14-м округом, другая — станет ближе к центру, в 7-м одномандатном округе. Небольшую часть поселка Шушары оставят 25-му одномандатному округу, остальной больший кусок планируется за соседним 24-м округом.

Делить основательно собираются политически активное МО «Смольнинское»: его раскидали по трем округам (2-й, 7-й и 15-й). Такая же активная «Лиговка-Ямская» на карте разрезана на две части. К тому же, второму округу, предлагают добавить кусок МО «Адмиралтейский округ». МО №72, бывший одним из самых оппозиционных, ушел в одномандатный округ №23.

По словам доктора политических наук Александра Конфисахора, перед выборами регионы всегда проводят аналитическую работу и изучают настроения жителей в разных районах города и в том числе из-за этого делят округа, в которых может зафиксирована политическая активность кандидатов, не следующих официальной повестке. Фактически, отмечают политологи, деление МО на несколько частей может увеличить шансы на победу кандидатам не из партии большинства в ЗакСе, если до этого у них были заметные конкуренты. Но в то же время может и сократить, если часть образования, где кандидат был узнаваемым и имел сторонников, переходит в округ, где уже имеется кандидат с большинством электората.

Как рассказал глава ГИК Максим Мейксин, разрабатывая новую карту, специалисты стремились максимально точно придерживаться среднего количества людей на каждый округ, при этом по возможности не менять границы районов и сохранить преемственность со старой схемой. «Изменение численности избирателей в разных округах неравномерно. В центральной части города число жителей избирателей уменьшается, а в новостройках, особенно в Приморском и ряде других районов, численность заметно увеличивается»,— пояснил господин Мейксин. Никакого злого умысла в нарезке нет, добавил глава ГИК.

По его словам, при составлении новой схемы учитывались в том числе прогнозы на уменьшение или увеличения жителей в разных частях города, а не только нынешние данные. При этом, замечает политолог Дмитрий Солонников, в дальнейшем Петербург может ждать демографический вызов: количество округов может сокращаться из-за падения рождаемости. В целом господин Солонников проект нарезки округов поддерживает.

Поддержку новой схемы одномандатных избирательных округов выразили в партиях КПРФ, ЛДПР, СРЗП, «Единая Россия» и «Новые люди». Как рассказал член фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Амосов, эту схему необходимо принять как можно быстрее, чтобы избиратели знали, как будут проходить выборы. «Это непростая задача — разграничить 25 округов с минимальным отклонением от средней нормы представительства. В 1990 году избирательные округа отличались по численности на порядок»,— отметил парламентарий.

В ЕР подчеркивают, что жители не мыслят границами района, поэтому подобная нарезка не должна никоим образом усложнить их жизнь. Большинство участвующих в дискуссии депутатов заметили, что подавать поправки в ходе рассмотрения документа в ЗакСе они не планируют.

Среди парламентских фракций не поддержало перенарезку схемы только «Яблоко». «Обстоятельства подготовки новой схемы границ округов позволяют предположить, что она готовилась в интересах будущих кандидатов, во всем разделяющих позицию партии "Единая Россия" и опирающихся на административный ресурс. Оппозиционным же политикам, заручившимся поддержкой избирателей на территориях, теперь будет сложнее»,— сообщили во фракции. По мнению парламентариев, предложенная редакция схемы нарушает интересы избирателей, так как жители, желающие поддержать действующего депутата, могут лишиться этой возможности, так как их территория станет частью другого округа.

В то же время, замечают «яблочники», теперь в некоторые округа будут входить одновременно и центр города, и его отдаленные районы. Максим Мейксин касательно этого вопроса во время обсуждений проекта высказывался положительно. По его словам, депутаты и должны представлять «разную застройку», хотя это больше касается округов для думских выборов. «Есть проблемы, которые свойственны одним городским районам и несвойственны другим, например, комплексное развитие территорий, организация платных парковок, расселение коммунальных квартир, сохранение "зеленых" зон. И как депутат, избранный от такого округа, должен голосовать по соответствующим вопросам?»— заключили во фракции «Яблоко».

Новую схему одномандатных избирательных округов рассмотрят на заседании СПбГИК 20 ноября, а после передадут на рассмотрение депутатам ЗакСа. Парламентарии должны будут рассмотреть ее до 23 февраля 2026 года.

Полина Пучкова