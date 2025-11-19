Градсовет рассмотрит проект редевелопмента Центральной ТЭЦ в Петербурге 19 ноября

Градсовет 19 ноября рассмотрит проект редевелопмента территории Центральной ТЭЦ на Новгородской улице, сообщает «Деловой Петербург». После реконструкции исторических построек в зданиях разместят Студию танца Дианы Вишневой и спортивный комплекс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рецензент проекта архитектор Сергей Орешкин считает, что основные дискуссии на Градсовете вызовет новое административное здание ТЭЦ, которое планируют возвести на Синопской набережной. По словам специалиста, постройка будет невысокой и выполненной в стиле кирпичной промышленной архитектуры.

Архитектор Владимир Линов в свою очередь заявил, что любое строительство на берегу Большой Невы требует особой ответственности. В настоящее время проект проходит все необходимые экспертизы и согласования. Комитет по охране памятников в мае уже дал добро на предмет соотетствия проекта зонам охраны. Общая площадь четырех участков в границах проектирования составляет около 10,2 га.

Андрей Маркелов