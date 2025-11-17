Ветеран СВО Плешаков назначен председателем комитета жилнадзора Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о новых кадровых назначениях в региональном правительстве. Три человека ранее уже работали в его команде, но есть и новичок, сообщили в пресс-службе администрации 47-го региона.

В частности, вице-губернатором Ленобласти по внутренней политике официально назначен Константин Патраев. Вице-губернатором по безопасности будет работать Ярослав Серов. Председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области стал Денис Беляев.

Новое лицо в администрации Ленобласти — председатель комитета государственного жилищного надзора и контроля Вячеслав Плешаков. Про него известно, что до сентября он проходил службу в ВС РФ и принимал участие в специальной военной операции. После возвращения с фронта участвовал в президентской программе «Время героев», проходил стажировку в Ленобласти, по итогам которой ему было предложено прийти на работу в областную администрацию.

Напомним, ранее Заксобрание Ленобласти утвердило новый состав регионального правительства после переизбрания на очередной срок губернатора Александра Дрозденко.

Андрей Цедрик