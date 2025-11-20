Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Проект по доставке грузов безэкипажными судами запустят в Архангельской области

В 2026 году в Архангельской области стартует пилотный проект по регулярной доставке грузов в труднодоступные населенные пункты с помощью безэкипажных судов. Как говорится в сообщении регионального правительства, на линии между Архангельском и Соловецкими островами начнут курсировать два автономных катера «Бриз». В качестве потенциальных партнеров рассматриваются «Почта России», компания Wildberries и «Архоблэнерго».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Инициатива основана на успешном эксперименте, проведенном в июле текущего года, когда один такой катер в автономном режиме преодолел маршрут протяженностью 280 км. Развитие этого направления особенно актуально для региона, где многие поселения расположены в прибрежной зоне и доступны в основном по воде. Внедрение новой технологии призвано наладить стабильное сообщение и сократить логистические расходы.

Судно «Бриз» представляет собой маломерный катер, оснащенный комплексом систем связи и навигации для дистанционного управления. Его грузоподъемность составляет до 500 кг. Отметим, что использование беспилотных технологий открывает перспективы для решения проблемы транспортной изоляции целого ряда районов Поморья.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все