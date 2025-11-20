Проект по доставке грузов безэкипажными судами запустят в Архангельской области

В 2026 году в Архангельской области стартует пилотный проект по регулярной доставке грузов в труднодоступные населенные пункты с помощью безэкипажных судов. Как говорится в сообщении регионального правительства, на линии между Архангельском и Соловецкими островами начнут курсировать два автономных катера «Бриз». В качестве потенциальных партнеров рассматриваются «Почта России», компания Wildberries и «Архоблэнерго».

Инициатива основана на успешном эксперименте, проведенном в июле текущего года, когда один такой катер в автономном режиме преодолел маршрут протяженностью 280 км. Развитие этого направления особенно актуально для региона, где многие поселения расположены в прибрежной зоне и доступны в основном по воде. Внедрение новой технологии призвано наладить стабильное сообщение и сократить логистические расходы.

Судно «Бриз» представляет собой маломерный катер, оснащенный комплексом систем связи и навигации для дистанционного управления. Его грузоподъемность составляет до 500 кг. Отметим, что использование беспилотных технологий открывает перспективы для решения проблемы транспортной изоляции целого ряда районов Поморья.

Андрей Маркелов