СКР возбудил уголовное дело по факту загрязнения реки Охты в Петербурге

Главное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод) после инцидента с выбросами в акваторию реки Охты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении СКР, по версии следствия, в октябре 2025 года неустановленные лица допустили загрязнение водного объекта на территории Красногвардейского района Петербурга, что повлекло массовую гибель рыбы.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, проводятся необходимые судебные экспертизы, отметили в ведомстве. Ход и расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Санкт-Петербурга.

Предварительно, следствие связывает случившееся с аварией на участке Выборгского тоннельного коллектора, которая произошла 20 октября у дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту и вызвала просадку грунта и крупный провал в этой локации. После этого неочищенные сточные воды через дождевые выпуски начали поступать в Муринский ручей, впадающий в Охту. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).

Андрей Цедрик