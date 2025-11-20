Содержание токсичного нитринного азота в реке Охте превысило норму почти в 13 раз

Концентрация токсичного вещества — азота нитритного — в реке Охте превысила предельно допустимый уровень в 12,7 раза в октябре 2025 года. Показатель составил 0,254 мг/куб. дм при норме 0,020 мг/куб. дм, свидетельствуют данные отчета Росгидромета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Загрязнение в Муринском ручье, вода из которого поступает в Охту

Фото: Telegram-канал Алексея Зинчука Загрязнение в Муринском ручье, вода из которого поступает в Охту

Фото: Telegram-канал Алексея Зинчука

Кроме того, в пробе воды из Охты также зафиксирована максимальная в регионе концентрация легкоокисляемых органических веществ (БПК5) — превышение норматива в 1,7 раза. Также в реке отмечено наибольшее содержание фосфатов — 0,149 мг/куб. дм при предельно допустимой концентрации 0,200 мг/куб. дм.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что, по мнению Росприроднадзора, сброс сточных вод в Муринский ручей создает угрозу загрязнения Невы. Незадолго до сообщения, в этом водоеме и Охте появились неприятные запахи и мертвая рыба, а в Смольном признали попадание нечистот в Муринский ручей, вызванное случившейся в связи аварией на Выборгском канализационном коллекторе, из-за которой провалился асфальт.

В понедельник, 18 ноября, СКР возбудил уголовное дело по факту загрязнения Охты. По версии следствия, в октябре 2025 года неустановленные лица допустили загрязнение водного объекта на территории Красногвардейского района Петербурга, что повлекло массовую гибель рыбы.

Артемий Чулков