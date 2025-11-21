Вдове рэпера зачитали приговор

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Вдову музыканта Марину Кохал признали виновной в его смерти, произошедшей в 2020 году, и приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает корреспондент “Ъ” из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Кохал после оглашения приговора в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Марина Кохал после оглашения приговора в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

29-летний Александр Юшко, известный под псевдонимом Энди Картрайт и участник множества рэп-баттлов, включая Versus, где его соперниками были ATL, Obe 1 Kanobe и Грязный Рамирес, погиб пять лет назад. По версии обвинения, Кохал намеренно ввела рэперу инсулиновый препарат «НовоРапид ФлексПен», приведший к гипогликемической коме, и сознательно не оказала ему помощь, что стало причиной его смерти. В последующие дни, пытаясь скрыть следы преступления, обвиняемая расчленила тело погибшего на 15 частей, используя пилу-ножовку и нож. Следствие квалифицировало эти действия как надругательство над телом, отметив «исключительный цинизм» в ее поведении. На прениях прокурор потребовал назначить Марине Кохал 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, а по статье о надругательстве — освободить ее от наказания в связи с истечением сроков давности.

На протяжении судебного процесса защита вдовы рэп-исполнителя настаивала, что Александр Юшко скончался от передозировки наркотиков, а его жена, чтобы сохранить репутацию музыканта, инсценировала его исчезновение. К единому мнению по делу не пришли и эксперты, участвовавшие в деле. На последних слушаниях сторона защиты представила акт биохимического анализа стекловидного тела глаза Александра Юшко, согласно которому его смерть не могла быть вызвана гипогликемической комой, спровоцированной введением инсулинсодержащего препарата.

Спустя пять лет по делу все же огласили приговор. Марина Кохал была признана виновной в убийстве (ст. 105 УК РФ) и приговорена к 12,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. После завершения слушания в зал суда вызвали скорую помощь. В разговоре с “Ъ” адвокат осужденной комментировать приговор и состояние клиентки отказалась. В то же время гособвинение полностью удовлетворено вынесенным решением, отметил адвокат Антон Кобит.

Стефания Барченкова