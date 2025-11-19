Росимущество передало ОСК акции пяти судостроительных компаний Петербурга

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) передало в доверительное управление «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) акции пяти компаний, зарегистрированных на территории «Северной верфи». Соответствующая информация размещена в Telegram-канале ведомства.

В перечень вошли АО «Нива-СВ» (100% акций), АО «Машиностроение Северной верфи» (55,72%), АО «Инструмент-СВ» (100%), АО «Эфес Северной верфи» (100%) и ОАО «Норд-Вест СВ» (20%). Ранее эти акции были истребованы в пользу государства по искам Генпрокуратуры РФ. При этом 80% ОАО «Норд-Вест СВ» уже принадлежало «Северной верфи».

Параллельно корпорация продолжает подготовку к модернизации верфи, которая увеличит обработку металла до 100 тыс. тонн в год, что позволит строить до 11 средне- и крупнотоннажных судов в год, включая танкеры типа Aframax, газовозы, контейнеровозы, балкеры, лесовозы и универсальные сухогрузы. Работы должны начаться в 2026 году, суммарный объем инвестиций в проект составит не менее 300 млрд рублей.

Артемий Чулков