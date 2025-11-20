Горизбирком единогласно поддержал нарезку округов для выборов в ЗакС Петербурга

Члены Горизбиркома Петербурга единогласно утвердили новую схему одномандатных избирательных округов. По ней в 2026 году в городе пройдут выборы в Заксобрание. Все парламентские фракции, за исключением «Яблока», одобрили нарезку территорий. Противники новой нарезки утверждают, что они принята для того, чтобы исключить попадания в ЗакС оппозиционеров.

Перенарезку округов к выборам в ЗакС избирком завершил к 18 ноября. Больше всего свои границы поменял север Петербурга и центр города. Кронштадт объединили в один округ с Петергофом, его окрестностями и Красносельским районом. Один из самых политически активных муниципалитетов «Смольнинское» раскидали по трем округам, такую же активную «Лиговку-Ямскую» режут на две части. МО №72, бывший одним из самых оппозиционных, ушел в одномандатный округ №23, где большой процент электората единороссов.

Среди действующих парламентских партий в Петербурге вопросы к нарезке возникли лишь у «Яблока». Остальные же новую нарезку поддержали и отметили, что подавать поправок скорее всего не планируют. Оппозиционным политикам, заручившимся поддержкой избирателей на территориях, теперь будет сложнее, считают в «Яблоке».

Тем не менее, на заседании ГИКа 20 ноября схему поддержали единогласно. Депутаты ЗакСа должны рассмотреть новую нарезку до 23 февраля 2026 года.

Полина Пучкова