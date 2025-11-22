Хуснуллин заявил о начале строительства КАД-2 вокруг Петербурга

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил в эфире телеканала «Россия-24» о начале строительства второй кольцевой автомобильной дороги (КАД-2) вокруг Петербурга. По его словам, финансирование проекта уже распланировано на ближайшие три года, что исключает какие-либо финансовые сложности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Хуснуллин включил проект в список крупнейших инфраструктурных строек страны. По его словам, работы начнутся в 2026 году с наиболее востребованного участка протяженностью 82 км, который должен разгрузить первую кольцевую. Новая трасса пройдет от Петергофа через Гатчину, Всеволожск и выйдет к трассе «Скандинавия». Обещают развязки с платной магистралью М-11 и будущим Восточным скоростным диаметром.

Андрей Маркелов