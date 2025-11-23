Гран-при Лас-Вегаса — 22-й этап чемпионата мира
1 (2). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:21.08,429. 2 (4). Джордж Рассел (Великобритания, Mercedes) — 23,546. 3 (17). Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 30,488. 4 (9). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 30,678. 5 (3). Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 34,924. 6 (8). Изак Аджар (Франция, Racing Bulls) — 45,257. 7 (11). Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber) — 51,134. 8 (19). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 59,369. 9 (13). Эстебан Окон (Франция, Haas) — 1:00,634. 10 (14). Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 1:10,549.
Ландо Норрис и Оскар Пиастри (оба — McLaren) финишировали вторым и четвертым, но были дисквалифицированы за нарушение технического регламента.
В скобках — позиция на старте.
Чемпионат пилотов. 1. Норрис — 390 очков. 2. Пиастри — 366. 3. Ферстаппен — 366. 4. Рассел — 294. 5. Леклер — 226. 6. Хэмилтон — 152. 7. Антонелли — 137. 8. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 73. 9. Аджар — 51. 10. Хюлькенберг — 49.
Кубок конструкторов. 1. McLaren — 756 очков. 2. Mercedes — 431. 3. Red Bull — 391. 4. Ferrari — 378. 5. Williams — 121. 6. Racing Bulls — 90. 7. Haas — 73. 8. Aston Martin — 72. 8. Haas — 70. 9. Sauber — 68. 10. Alpine — 22.
McLaren досрочно выиграл Кубок конструкторов.