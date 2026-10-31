Никита Лысенок
Преподаватель базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук НИУ ВШЭ
Фото: личный архив
Преподаватель базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук НИУ ВШЭ
Фото: личный архив
Мировая финансовая система движется сразу в трех направлениях, и они не противоречат друг другу. Платежный мир дробится на несколько контуров. Деньги превращаются в код, который сам выполняет условия сделки. А платить все чаще будут не люди, а программы.
Последние полвека международные расчеты держались на одной конструкции: доллар, корреспондентские счета, единые стандарты банковских сообщений. Сейчас рядом с ней выросли другие. У многих стран есть собственные системы быстрых платежей, в России это СБП, в Бразилии — Pix, в Индии — UPI, и внутри стран они уже вытеснили карточные сети из значительной части переводов. Центробанки запускают цифровые валюты: Китай тестирует цифровой юань несколько лет, в России с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки обязаны открывать клиентам доступ к цифровому рублю, а торговые сети с выручкой больше 120 млн руб.— принимать его к оплате. Параллельно частные стейблкойны разрослись до капитализации больше $300 млрд и по объему переводов уже сопоставимы с крупными платежными системами. Единой финансовой системы больше не будет, будет несколько систем — и мосты между ними.
Как устроены эти мосты? Арбитраж, например, зарабатывает на том, что один и тот же актив стоит по-разному на разных площадках. Но когда платежные контуры хорошо связаны, разница исчезает за доли секунды. Когда связь между ними дорогая, медленная или ограниченная, расхождение держится часами, а иногда днями. Курс одного и того же цифрового доллара в рублях на разных площадках может отличаться на проценты. Для арбитражника это доход, а для семьи, которая переводит деньги ребенку на учебу за границу,— скрытая комиссия. Чем больше контуров, тем больше таких швов и тем дороже переход между ними. Новые деньги уже придуманы, и задача следующего десятилетия в том, чтобы дешево и быстро переводить их из одной системы в другую.
Деньги становятся программируемыми, и это меняет финансовый мир в большей мере, чем кажется. Деньги на счете в банке сегодня пассивны: чтобы что-то произошло, нужен человек или бухгалтерия. Цифровые деньги работают иначе, они могут нести в себе условия. Оплата поставщику уходит автоматически, когда груз отмечен на складе. Бюджетные средства нельзя потратить мимо целевого назначения, потому что это запрещено кодом платежа, такие смарт-контракты заложены в цифровой рубль. Биржевые сделки рассчитываются не через день, а в момент исполнения. Рынки перестают закрываться на ночь и выходные. На криптовалютных биржах уже торгуются токены американских акций, и цена на них меняется в субботу, когда площадки в Нью-Йорке закрыты. Для финансиста это переворот: привычные понятия торговой сессии и расчетного дня размываются.
Про машинные платежи пока говорят меньше, хотя они могут оказаться самыми массовыми. ИИ-агенты начинают выполнять задачи от имени людей и компаний: заказывают данные, арендуют вычислительные мощности, покупают услуги у других программ. Таким агентам нужны деньги, которые работают круглосуточно, переводятся за секунды, позволяют платить доли копейки за отдельный запрос и не требуют подтверждения по СМС. Карточная система не под это создавалась. Скорее всего, именно машинные платежи станут той нагрузкой, которая заставит банки массово переходить на токенизированные деньги.
Победителя в гонке не будет, а будет распределение ролей. Государственные цифровые валюты займут внутренние расчеты, социальные выплаты и госзакупки, где государству нужны контроль и прозрачность. Частные стейблкойны и токенизированные депозиты банков возьмут на себя трансграничные переводы и расчеты на финансовых рынках. Классические банки никуда не исчезнут, потому что кредит все равно кто-то должен выдавать и оценивать его риск. Деньги разных типов будут сосуществовать, а приложение у пользователя будет само выбирать, через какой контур выгоднее провести платеж — примерно как сейчас навигатор выбирает оптимальный маршрут.