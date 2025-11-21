Первый дубль Максима Шабанова в НХЛ помог «Айлендерс» обыграть «Детройт»

«Нью-Йорк Айлендерс» на выезде всухую обыграл «Детройт Ред Уингс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Гости одержали победу со счетом 5:0.

Российский нападающий Максим Шабанов набрал три очка — он забил гол и отметился двумя результативными матчами. Хоккеист был признан первой звездой матча. Всего в этом сезоне форвард записал в свой актив 6 (3 шайбы+3 паса) очков в 9 матчах, он пропустил 12 игр из-за травмы. Ранее Шабанов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где представлял челябинский «Трактор».

Также в составе «Айлендерс» авторами заброшенных шайб стали Кэлам Ричи, Мэтью Барзал и Бо Хорват. Российский голкипер Илья Сорокин отразил все 29 бросков по своим воротам. Он во второй раз в сезоне отыграл «на ноль». Вратарь был признан третьей звездой встречи.

«Нью-Йорк Айлендерс» занимает третье место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен — клуб набрал 26 очков в 21 матче. «Детройт» с 25 очками по итогам 21 игры возглавляет Атлантический дивизион.

