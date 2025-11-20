В Новороссийске запретят движение маломерных судов 21 ноября
В связи с проведением учений в акватории Новороссийска 21 ноября временно ограничат движение маломерных судов и всех видов плавательных средств. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
С 09:00 до 11:00 в порту Новороссийска военно-морская база проведет тренировочные мероприятия с применением стрельб из артиллерийской установки. В ходе учений НВМБ отрабатывает практические навыки по отражению беспилотников и безэкипажных катеров.