В Новороссийске запретят движение маломерных судов 21 ноября

В связи с проведением учений в акватории Новороссийска 21 ноября временно ограничат движение маломерных судов и всех видов плавательных средств. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

С 09:00 до 11:00 в порту Новороссийска военно-морская база проведет тренировочные мероприятия с применением стрельб из артиллерийской установки. В ходе учений НВМБ отрабатывает практические навыки по отражению беспилотников и безэкипажных катеров.

София Моисеенко