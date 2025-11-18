Украина не получила деньги от продажи «Челси» из-за Абрамовича

Власти Великобритании до сих пор не смогли отправить Украине деньги, полученные от продажи футбольного клуба «Челси». Причиной стало судебное разбирательство, которое инициировал российский предприниматель Роман Абрамовичем в отношении властей острова Джерси, пишет The Telegraph.

Господин Абрамович был внесен в санкционный список Великобритании в марте 2022 года, его активы были заморожены. В мае того же года Английская премьер-лига одобрила продажу принадлежавшего бизнесмену клуба «Челси». Консорциум бизнесмена Тодда Боэли предложил за клуб 4,25 млрд фунтов: 2,5 млрд фунтов — за сам клуб, еще 1,75 млрд фунтов инвестиций в развитие. Британское правительство выдало специальную лицензию на продажу «Челси». Согласно его условиям, непосредственно сам господин Абрамович деньги получить не мог.

В ноябре 2022 года власти Джерси инициировали расследование происхождения состояния господина Абрамовича. The Telegraph пишет, что бизнесмен попытался через суд добиться прекращения дела. Он настаивал, что в 2016 году власти Джерси были рады поступлению его средств и признавали их «чистыми».

Источники The Daily Telegraph утверждают, что судебная тяжба Романа Абрамовича неоднократно упоминалась во время дискуссий об использовании его замороженных средств для помощи Украине. По информации издания, адвокаты господина Абрамовича настаивают на том, что для принятия решения об использовании средств необходимо сначала урегулировать судебный спор.

The Times в начале ноября писала, что если решение об использовании денег все же будет принято, до Украины дойдет менее половины суммы.