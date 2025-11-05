The Times: деньги от продажи «Челси» Абрамовичем дойдут до Украины лишь частично

Украина не получит даже половины средств от продажи клуба «Челси», принадлежавшего ранее предпринимателю Роману Абрамовичу. Полученные в 2022 году в результате сделки £2,35 млрд сейчас заморожены на банковском счету материнской компании «Челси» и £1,54 млрд из них являются ее кредитными обязательствами. Долги должны быть погашены до того, как остаток будет перечислен в благотворительный фонд помощи Украине, сообщает The Times.

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Издание подсчитало, что выплаты Украине могут составить всего £923 млн. По информации источников The Times, кредитные обязательства будут погашены в интересах Camberley International Investments Limited, зарегистрированной на острове Джерси и принадлежащей самому Абрамовичу. Этими средствами компания фактически финансировала «Челси», пока предприниматель владел клубом.

Роман Абрамович владел британским футбольным клубом «Челси» с 2003 по 2022 год. В марте 2022 года власти Великобритании в связи с украинским конфликтом ввели санкции против бизнесмена, его активы были заморожены. Господина Абрамовича вынудили продать «Челси». Новым владельцем стал консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Бёли.

В июне этого года представители властей Великобритании пригрозили Абрамовичу судебным преследованием. Причиной стало то, что полученные от сделки средства не были переданы в специально учрежденный благотворительный фонд в поддержку пострадавших от событий на Украине. Выяснилось также, что власти видят пострадавших только в тех, кто находится с украинской стороны, а Роман Абрамович — с обеих сторон конфликта.

Влад Никифоров