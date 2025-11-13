В мэрии Новороссийска пообещали достроить ЖК «Посейдон» и «Суджук Кале»

В управлении строительства Новороссийска заверили, что долгострои ЖК «Посейдон-1», «Посейдон-2» и три очереди ЖК «Суджук-Кале» будут введены в эксплуатацию.

Дольщики жилых комплексов, которые начинал возводить застройщик «Кубаньжилстрой», давно ждут ключей от своих квартир. В прошлом году в Новороссийске удалось достроить и ввести в эксплуатацию один из проблемных объектов, вторую секцию жилого комплекса «Посейдон-1». В настоящее время простаивают еще пять домов, работы на них заморожены.

Застройщиком двух очередей ЖК «Посейдон» и трех очередей ЖК «Суджук-Кале» является ООО ГК «Черное море». По данным управления строительства Новороссийска, для компенсации финансовых затрат на достройку проблемных объектов компания планирует построить новый ЖК «Адмирал».

Администрация и застройщик ожидают решений от кредитного комитета ПАО «Сбербанк». Организации направили проект комплексного развития территорий, разработанный ООО ГК «Черное море» и согласованный в мэрии города. Сроки завершения строительства «Посейдонов» и «Суджук-Кале», как подчеркивают в управлении, станут известны после утверждения проекта со стороны банка. Длительность рассмотрения связывают с необходимостью внесения ряда корректировок в проект.

«Отвечая на самый частый вопрос участников долевого строительства, невозможно не обозначить: ЖК "Посейдон-1", ЖК "Посейдон-2", ЖК "Суджук-Кале-1", ЖК "Суджук-Кале-2", ЖК "Суджук-Кале-3" достроены будут, работа в этом направлении ведется в постоянном режиме»,– подытожили в городском управлении строительства.

София Моисеенко